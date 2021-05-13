В природном парке "Хакасия" ввели ограничения для посещений

ТАСС, 13 мая. Ограничения для посещений с 14 мая до 20 июня ввели в природном парке "Хакасия" в Таштыпском районе Хакасии из-за сезонной миграции сибирской косули, благородного оленя и для сохранения лососевых видов рыб. Об этом говорится в сообщении министерства природных ресурсов и экологии Хакасии.

"В Таштыпском районе на территории природного парка "Хакасия" на участке от контрольно-пропускного пункта "Центральный" вверх по течению реки Большой Абакан до устья реки Каменушка с 14 мая по 20 июня вводится временное ограничение на посещение", - отмечается в сообщении. В ведомстве отметили, что такие ограничения вводятся регулярно в течение последних лет и связаны с сезонной миграцией сибирской косули и благородного оленя, а также являются одной из мер для сохранения лососевых видов рыб.

На территорию парка смогут попадать только должностные лица, осуществляющие охрану животного мира, и лесопользователи. Сотрудники полиции и министерства совместно с дирекцией по особо охраняемым природным территориям будут проводить рейды по выявлению нарушителей.

Природный парк "Хакасия" расположен в Алтае-Саянской горной области, его общая площадь 162 тыс. га. Ближайший населенный пункт - село Матур - расположен в 42 км от территории парка. Столица республики Абакан находится в 210 км от территории парка.