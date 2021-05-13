В МЧС заявили, что в омской деревне Каракуль проводились противопожарные мероприятия

ОМСК, 13 мая. /ТАСС/. Власти Уленкульского поселения в Омской области проводили противопожарные мероприятия в деревне Каракуль, где из-за перешедшего на населенный пункт природного пожара сгорели 25 строений. Как сообщил в четверг журналистам начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Омской области Максим Новиков, населенный пункт был опахан и отделен от полей и леса минерализованной полосой.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Халатность" в отношении главы Уленкульского поселения. По версии следствия, глава сельской администрации не организовала создание системы оповещения в условиях угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, а также планирование, подготовку и проведение эвакуационных мероприятий. Территория деревни не была заблаговременно очищена от сухой травы, не были приняты необходимые противопожарные меры.

"Там были минерализованные полосы, была опашка. Уже проведены осмотры, все описано, будет установлено, насколько они соответствуют необходимым размерам", - сказал Новиков, отвечая на вопрос ТАСС. При этом он подчеркнул, что в день пожара порывы ветра превышали 15 м/с. "Там озеро и камыш. А когда ветер дует, и горит камыш, то это все распространяется не на один метр", - отметил представитель МЧС.

Сообщение о пожаре в деревне Каракуль Большереченского района в 270 км от Омска поступило 6 мая около 13:15 (10:15 мск). На момент прибытия пожарных в поселении горело два частных дома, но из-за сильного ветра огонь распространился на другие строения. Пожар был ликвидирован в 05:41 (02:41 мск) 7 мая. Он уничтожил 25 строений, в том числе 14 жилых домов. Всего в населенном пункте было расположено 33 частных дома, где проживают около 60 человек.

После пожара в Большереченском районе Омской области был введен режим локального ЧС. Для жителей сгоревших домов подготовили пункт временного размещения на 38 мест, но они поселились у родственников и соседей в деревне. По данным региональной прокуратуры, основной версией причины пожара является переход огня на поселение с горевшего камыша.