ТОМСК, 13 мая. /ТАСС/. Две семьи в Томской области взяли на себя уход за одинокими пенсионерами, которые являются ветеранами труда и тружениками тыла. Оказать такую поддержку инвалидам и пожилым людям они смогли благодаря новому региональному закону, который был принят для реализации нацпроекта "Демография", сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

"В Томской области появились первые приемные семьи для пожилых. Семья из Томска взяла на себя заботу об инвалиде второй группы, труженике тыла, а в Первомайском районе в семье будет жить одинокая женщина-инвалид, ветеран труда. Возраст пенсионеров от 86 до 92 лет", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, пенсионерам требуется помощь и социальное обслуживание.

В январе 2021 года вступил в силу региональный закон, который позволяет жителям Томской области принимать в семью инвалида или пожилого человека сроком до трех лет. На содержание пожилых людей они будут получать 5 000 рублей ежемесячно. Данный закон принят для оказания социальной помощи пожилым людям и инвалидам по проекту "Старшее поколение" национального проекта "Демография".

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.