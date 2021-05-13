Площадь природных пожаров в Омской области в 2021 году выросла втрое

ОМСК, 13 мая. /ТАСС/. Природные пожары в Омской области в 2021 году прошли территорию площадью 1,3 млн га, что в три раза превышает показатели прошлого года на данный период. Об этом сообщила ТАСС в четверг начальник отдела охраны, защиты, воспроизводства лесов и организации выполнения государственного задания ГУ лесного хозяйства Инна Вдовина.

"Площадь, пройденная огнем, в этом году достигла уже 1,3 млн га. В прошлом году на эту дату было всего 358 тыс. га. Это все термические точки, зарегистрированные системой ИСДМ-Рослесхоз (Информационная система дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства - прим. ТАСС)", - сказала Вдовина.

Она добавила, что с начала пожароопасного сезона в Омской области было зарегистрировано и ликвидировано 335 лесных пожаров общей площадью 15 тыс. га. "Основная причина лесных пожаров - это переход огня с земель, не относящихся к лесному фонду. Это порядка 68%", - сказала представитель ГУ лесного хозяйства.

Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Омской области Максим Новиков рассказал журналистам, что в сибирском регионе в 2021 году зарегистрировано более 6 тыс. термических точек, что также более чем в два раза превышает показатели прошлого года. "Есть у нас и резонансные пожары, которые угрожали населенным пунктами, - сказал он. - Вообще мы фиксируем рост по всем показателям пожароопасной ситуации".

6 мая в омской деревне Каракуль Большереченского района пламя от горевшего камыша перекинулось на строения. На момент прибытия пожарных горело два частных дома, но из-за сильного ветра огонь распространился на другие строения. Пожар был ликвидирован только 7 мая. Он уничтожил 25 строений, в том числе 14 жилых домов. Всего в населенном пункте было расположено 33 частных дома, где проживают около 60 человек.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в Омской области сохранится жаркая, сухая и ветреная погода, рассказала журналистам начальник управления Наталия Криворучко. По ее словам, в большинстве районов региона сохраняется четвертый, высокий, класс пожарной опасности, но уже в ближайшие дни пять районов могут достигнуть пятого, чрезвычайного, класса.