В Новосибирске возбудили дело по факту смерти девушки со спинально-мышечной атрофией

НОВОСИБИРСК, 13 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбуждено в Новосибирске по факту смерти 16-летней девушки, страдавшей спинально-мышечной атрофией (СМА), тяжелым наследственным заболеванием. По версии следствия, органы власти и местного самоуправления вовремя не предоставили девушке бесплатный дорогостоящий лекарственный препарат "Рисдиплам", требующийся для лечения, сообщается в четверг на сайте СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что несовершеннолетней для лечения болезни требовался лекарственный препарат "Рисдиплам", однако препарат не был предоставлен вовремя, из-за чего 9 мая состояние девушки ухудшилось, она скончалась в медучреждении.

В СК сообщили, что в ходе расследования уголовного дела будет дана оценка исполнению обязанностей сотрудниками органов власти и местного самоуправления по обеспечению девочки бесплатным лекарственным препаратом, что повлекло смерть несовершеннолетней. Сейчас следователи собирают информацию по делу. Для установления причины смерти несовершеннолетней назначена судебно-медицинская экспертиза.

Прокуратурой Новосибирской области была организована проверка по факту смерти девушки. Как уточнили журналистам в ведомстве, девушка - инвалид с детства, жила с родителями в Новосибирске. "Лекарство она должна была получить 1 июня", - добавили в прокуратуре.