Главный проспект Томска залило горячей водой из-за аварии на сетях

ТОМСК, 14 мая. /ТАСС/. Повреждение на трубопроводе в центре Томска привело к утечке горячей воды, которая разлилась по центральному проспекту города. Специалисты коммунальных служб перекрыли воду и ищут дефект, сообщили ТАСС в пресс-службе ресурсоснабжающей компании "ТомскРТС".

Как передает корреспондент ТАСС, утром проспект Ленина залило горячей водой. Пешеходы стараются обойти разлив, чтобы не обжечь ноги. Вода течет в районе университетского квартала, где находятся корпуса трех вузов города.

"Выявлен дефект трубопровода на тепломагистрали № 1. Поврежденный участок отключен, утечка локализована. В настоящее время специалисты определяют точное месторасположение и характер дефекта, после чего приступят к его устранению", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Собеседница агентства добавила, что отключена горячая вода в домах на проспекте Ленина. Число домов, попавших под отключение, уточняется. Как сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации, на место ЧП также прибыли работники мэрии.