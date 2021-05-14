В популярных среди туристов районах Алтайского края увеличат число медицинских бригад

БАРНАУЛ, 14 мая. /ТАСС/. Количество медицинских бригад увеличат в Белокурихе, Яровом и пяти сельских районах Алтайского края, где ожидается максимальная загрузка во время предстоящего летнего туристического сезона. Число вызовов скорой помощи с наплывом туристов на этих территориях увеличивается вдвое, сообщила пресс-служба правительства региона в пятницу.

Ежегодно в Алтайский край только летом приезжают более 1 млн туристов, что составляет половину от годового показателя всего туристско-экскурсионного потока. Однако в этом году в крае готовятся к существенному росту летнего турпотока в связи с действием программы туристического кешбэка и закрытием границ.

"В летний период, к примеру, в Яровом количество вызовов скорой помощи возрастает в два раза, в Белокурихе - на 30%. Минздрав Алтайского края, региональное управление по развитию туризма и курортной деятельности совместно с ТФОМС будут рассматривать возможность увеличения в летний турсезон количества медицинских бригад в отдельных муниципалитетах края", - говорится в сообщении.

По данным властей, максимальная загрузка этим летом ожидается в Яровом, Белокурихе, Алтайском, Егорьевском, Завьявловском, Романовском и Чарышском районах. Оперативные службы, инфраструктура этих районов в пик туристического сезона несут существенные нагрузки, так как изначально они рассчитаны на количество постоянно проживающих людей на этих территориях.

Кроме того, перед началом летнего туристического сезона в регионе особую актуальность приобрела проблема вывоза твердых коммунальных отходов, о которой заявили главы Завьяловского, Алтайского районов и города Яровое. К ее решению намерены привлечь региональные Минстрой, Минприроды, управление Роспотребнадзора.

Алтайский край - регион, активно развивающий туризм, ежегодный турпоток в регион (не считая 2020 года, когда из-за пандемии показатель упал до 1,3 млн человек) - не менее 2 млн человек.