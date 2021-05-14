На севере Омской области локализовали крупный лесной пожар

ОМСК, 14 мая. /ТАСС/. Крупнейший в Омской области лесной пожар, который действует уже более пяти суток, локализован в Крутинском районе на севере региона. Об этом сообщила в пятницу пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Для ликвидации лесного пожара в Крутинском районе Омской области с 12 мая привлечен отряд аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Омской области в количестве 20 человек. Несмотря на труднодоступность местности, его удалось локализовать", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ лесного хозяйства, пожар локализован на площади 1,8 тыс. га. "Сегодня планируется осуществить контроль пройденных участков за прошедшие сутки и продолжить тушение новых очагов", - добавили в ГУ МЧС.

По данным ГУ лесного хозяйства, в Омской области продолжают действовать три крупных лесных пожара в Крутинском и Усть-Ишимском районах, где введен режим ЧС. Площадь двух пожаров в Усть-Ишимском районе составляет 700 и 250 га, к их ликвидации привлечена авиалесохрана. "Вчера было [в Омской области] еще шесть лесных пожаров, но их удалось вчера же потушить", - отметили в управлении.