Для жителей пострадавшей от пожара омской деревни планируют построить новое жилье

"Мы планируем сейчас выделить средства на строительные материалы и построить им дома", - сказал Бурков.

ОМСК, 14 мая. /ТАСС/. Власти Омской области выделят средства на строительство жилых домов в деревне Каракуль Большереченского района, где 6 мая в результате масштабного пожара сгорело 25 строений, включая 14 жилых домов. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава региона Александр Бурков.

В Министерстве региональной безопасности Омской области ТАСС уточнили, что необходимый объем средств станет известен после проведения Минстроем соответствующих расчетов. Губернатор также добавил, что погорельцы получат материальную помощь. "Надо понимать, что люди потеряли все полностью. Я там был, там ни оснований [домов], ничего не осталось", - отметил Бурков.

В Министерстве труда и социального развития Омской области ТАСС пояснили, что граждане, которые лишились крова, получат материальную помощь в размере 50 тыс. рублей. "У тех людей, у которых сгорел гараж, дачные постройки, размер компенсации будет меньше", - сказал собеседник агентства. Необходимые вещи и средства в помощь жителям деревни, где в основном проживали татары, собирает и региональная татарская национально-культурная автономия Омской области "Маданият".

Сообщение о пожаре в деревне Каракуль Большереченского района в 270 км от Омска поступило 6 мая около 13:15 (10:15 мск). На момент прибытия пожарных в поселении горело два частных дома, но из-за сильного ветра огонь распространился на другие строения. Пожар был ликвидирован в 05:41 (02:41 мск) 7 мая. Он уничтожил 25 строений, в том числе 14 жилых домов. Всего в населенном пункте было расположено 33 частных дома, где проживают около 60 человек.

После пожара в Большереченском районе Омской области был введен режим локального ЧС. Для жителей сгоревших домов подготовили пункт временного размещения на 38 мест, но они поселились у родственников и соседей в деревне. По данным региональной прокуратуры, основной версией причины пожара является переход огня на поселение с горевшего камыша.