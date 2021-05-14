На Коченевской птицефабрике в Новосибирской области приостановили работу несколько цехов

НОВОСИБИРСК, 14 мая. /ТАСС/. Работа производственных корпусов Коченевской птицефабрики, одного из крупнейших подобных предприятий в Новосибирской области, приостановлена. Часть сотрудников были уволены с выплатой заработной платы, сообщил ТАСС председатель совета директоров предприятия Александр Морозов.

Ранее интернет-издание Gorsite.ru со ссылкой на муниципальные власти и генерального директора фабрики сообщило, что предприятие прекратило работу из-за нерентабельности производства. По данным СМИ, затраты на технику, корма, лекарства стали значительно превышать прибыль, из-за чего под сокращение попали 500 сотрудников.

"Производство приостановлено в нескольких корпусах предприятия. <…> Сейчас пауза, но ведутся весенне-полевые работы. Произошло некоторое сокращение сотрудников, но безболезненно, с выплатой заработных плат", - сказал Морозов, не уточнив причин приостановки.

В Министерстве сельского хозяйства Новосибирской области ТАСС рассказали, что причиной приостановки производства могут быть внутренние экономические проблемы предприятия. "У предприятия большая кредиторская задолженность, просрочка по выплате кредитов", - пояснили в Минсельхозе. В пресс-службе министерства труда и социального развития региона ТАСС сообщили, что уведомлений о предстоящих сокращениях от ЗАО "Коченевская птицефабрика" не поступало.

Коченевская птицефабрика была основана в 1968 году. Изначально приоритетным направлением птицефабрики было яичное птицеводство и, как сопутствующее, производство мяса птицы. Долгое время предприятие входило в первую тройку птицефабрик региона по объему производства и переработке. В декабре 2016 года в Государственной инспекции труда в Новосибирской области ТАСС сообщали, птицефабрика задолжала 245 сотрудникам 6,4 млн рублей.