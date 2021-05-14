Алтайский губернатор предложил компенсировать затраты на транспортировку экопродуктов

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Субсидии на оформление земли, компенсации затрат на сертификацию и транспортировку необходимы в качестве мер господдержки для перехода к органическому земледелию и производству экологически чистых продуктов, заявил в пятницу губернатор Алтайского края Виктор Томенко в Совете Федерации на заседании Совета по вопросам АПК и природопользования, посвященном производству органической продукции.

"На начальном этапе среди прямых мер господдержки перехода к органическому земледелию наиболее эффективным инструментом представляются субсидии на оформление и вовлечение в оборот сельскохозяйственных земель для дальнейшего производства экологически чистой продукции. <…> Важно компенсировать затраты на сертификацию продукции. Высокие транспортные затраты существенно увеличивают стоимость нашей алтайской продукции и, к сожалению, ее конкурентоспособность в этой связи снижается. Для выравнивания конкурентных условий и повышения экономической доступности продукции необходима господдержка в виде возможной компенсации затрат на транспортировку", - сказал Томенко.

Он отметил, что для организаций, получивших статус производителя экологической продукции, также предлагается предусмотреть повышенные ставки субсидий, которые сегодня уже предоставляются для проведения комплекса агротехнологических работ.

По словам Томенко, с 2018 года в Алтайском крае удвоили объем экспорта продукции АПК, и в настоящее время Российский экспортный центр компенсирует алтайским предприятиям от 50% до 90% затрат на сертификацию. Губернатор предлагает аналогичные меры поддержки применять и к производителям органической продукции.

"Сдерживающим фактором для развития органики в Алтайском крае является удаленность от основных рынков сбыта. Сегодня у нас 43% населения, а это 1 млн человек, проживают в сельской местности. Более 450 тыс. личных подсобных хозяйств в крае обеспечивают потребность в качественной и экологически чистой продукции. Всю продукцию АПК, которую мы производим, на 80% реализуем за пределами края. Для расширения спроса потребителя на органическую продукцию необходимо развивать культуру потребления, воспитывать требовательного потребителя. Полагаю, что принятие такие мер поддержки будет стимулировать более активный переход на производство органической продукции АПК", - подчеркнул глава региона.

Сделано в Алтайском крае

Томенко отметил, что в настоящее время лучшие образцы алтайских продуктов маркируются товарным знаком "Алтайские продукты +100 к здоровью!". Под этим брендом сегодня выпускается свыше 200 наименований различной продукции. В регионе также зарегистрированы три наименования места происхождения товаров (НМПТ), присвоенные медам и минеральным водам. В настоящее время в регионе работают над регистрацией НМТП "Алтайская гречка". Порядка 40% продуктов, производимых в регионе, соответствуют требованиям, которые предъявляются к продукции с улучшенными экологическими характеристиками.