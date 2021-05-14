Взявший в заложники женщину ее и пятерых детей житель Красноярского края осужден на 13 лет

КРАСНОЯРСК, 14 мая. /ТАСС/. Житель села Тасеева в Красноярском крае приговорен к 13 годам колонии за захват в заложники женщину и ее пятерых детей, угрозу убийством, применение насилия в отношении представителя власти. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Ночью 9 октября 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал в доме своей знакомой. На место выехали сотрудники полиции, которым он топором повредил автомобиль, при этом телесные повреждения получил полицейский. Затем мужчина закрылся в доме, где захватил в заложники 29-летнюю знакомую и пять ее детей. Он угрожал убить их, требовал 100 тыс. рублей, такси до Красноярска, но был задержан.

"Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), п. "г", "д", "ж", "з" ч. 2 ст. 206 УК РФ ("Захват заложника"), ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством"). Суд назначил виновному наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остального срока в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев", - сообщили в прокуратуре.

По данным СК, обвиняемый вину в инкриминируемых ему преступлениях признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.