Губернаторская программа в Кузбассе позволила капитально отремонтировать 19 старых школ

КЕМЕРОВО, 14 мая. /ТАСС/. Капитальный ремонт по губернаторской программе "Моя новая школа" проведен уже в 19 общеобразовательных учреждениях Кемеровской области, в том числе в сельских территориях. В пятницу после капремонта глава региона Сергей Цивилев открыл школу в поселке Восходящий Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, сообщается на официальном сайте правительства региона.

"Ленинуглевская школа построена в 1989 году, мы добавили новое современное учебное и спортивное оборудование, новую мебель. Это позволит детям реализовывать желания и возможности в дальнейшем развитии - как в сфере образования и науки, так и в сфере культуры, спорта. Напомню, в разработке проектов принимают участие сами ребята", - приводятся в сообщении слова Цивилева.

На капитальный ремонт и оснащение Ленинуглевской школы выделено около 200 млн рублей, в ней учатся дети из восьми сельских территорий, которые ежедневно приезжают на занятия на автобусах. Кроме самой школы в отремонтированном образовательном комплексе находятся детская школа искусств, библиотека, тренажерные залы, лыжная база, а также квартиры для молодых специалистов.

Программа "Моя новая школа" действует в Кузбассе с 2019 года, финансируется только за счет средств областного и муниципального бюджетов. Она предусматривает ремонт и оснащение старых школ по самым современным стандартам для создания равных условий для цифрового образования школьников как в новых образовательных учреждениях, так и в тех, которые давно работают в моногородах и сельских территориях Кузбасса. В планах региональных властей до конца текущего года обновить еще девять школ.