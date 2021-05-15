Первый олененок родился в тундре на востоке Таймыра, куда в 2021 году завезли оленей

КРАСНОЯРСК, 15 мая. /ТАСС/. Первый домашний олененок родился в Авамской тундре на востоке Таймыра (Красноярский край), куда для возрождения исчезнувшего почти 40 лет назад оленеводства в начале весны завезли стадо из 10 этих животных. Об этом в видеообращении на своей странице в Facebook сообщил представитель семейной (родовой) общины КМНС "Хаски-Тыал" Денис Теребихин.

"В поселке Волочанка на стойбище Такер родился первый домашний олененок спустя десятилетия. У нас появился первый олененок, который родился в Авамской тундре", - сказал Теребихин.

Авамская тундра расположена на востоке Таймыра, некогда это был один из центров оленеводства в регионе. Здесь работал совхоз "Волочанский", прекративший существование в конце XX века. В начале весны агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края помогло общине приобрести 10 домашних оленей, которых доставили специальным рейсом вертолета.

В конце прошлого года община завезла в поселок Волочанка 10 овцебыков для создания первой в России фермы по одомашниванию этих животных. Этот проект реализуется "Хаски-Тыал" в рамках гранта по краевой программе "Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов".