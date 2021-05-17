В Омской области потушили два из трех крупных лесных пожаров

ОМСК, 17 мая. /ТАСС/. Два из трех крупных лесных пожаров в Омской области, один из которых площадью 1,8 тыс. га не могли потушить почти неделю, ликвидировали, сообщила в понедельник ТАСС представитель регионального Главного управления лесного хозяйства Екатерина Лендел. Третий пожар локализован.

"Пожар в Крутинском районе площадью 1,8 тыс. га и пожар в Усть-Ишимском районе площадью 700 га ликвидированы. Второй пожар в Усть-Ишимском районе площадью 250 га локализован, на нем сегодня продолжают работать люди", - сказала Лендел.

Она добавила, что ранее в этих двух районах был введен режим ЧС. В Крутинском районе этот режим уже сняли.

В Омской области, где установилась сухая жаркая ветреная погода, сохраняется напряженная пожарная обстановка. По данным управления, природные пожары в 2021 году прошли в регионе площадь в 1,3 млн га, что в 3 раза превышает показатели прошлого года на данный период. В большинстве из 32 районов области введен четвертый, высокий класс пожарной опасности. В Называевском и Русско-Полянском районах установлен пятый, максимальный класс пожарной опасности. Этот класс ожидается в ближайшие дни в еще четырех муниципалитетах.