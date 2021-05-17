Краснокнижный алтайский сокол-балобан, родившийся в неволе, вернулся в РФ после миграции

БАРНАУЛ, 17 мая. /ТАСС/. Сокол, родившийся в питомнике и подсаженный в гнезда к приемным диким птицам в Сибири, впервые с начала реализации проекта со сохранению краснокнижного алтайского сокола-балобана вернулся после миграции в Россию, сообщает пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF.

Чармандер - участник проекта по сохранению популяции исчезающего вида алтайского балобана темной окраски. Проект реализуют в Сибири с 2017 года. Всего за эти годы орнитологи подсадили в гнезда диких балобанов 56 соколят, появившихся на свет в неволе. В мае 2021 года в рамках этого проекта в гнезда диких балобанов подсадят еще 10 птенцов.

"Наконец-то впервые за четыре года проекта по сохранению алтайского балобана мы видим: сокол, появившийся на свет в питомнике, а потом выпущенный в природу методом подсадки еще птенцом в гнездо диких соколов, вернулся в родные места после миграции. Еще год назад мы подчеркивали, что успешным проект станет тогда, когда первые соколы, которые появились на свет в неволе, но выросшие в гнездах диких соколов, вернутся в Россию, на родину из мест зимовки. Эти птицы уже сами создадут семьи и дадут новое потомство, пополнив численность вида", - цитирует пресс-служба координатора проектов представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александра Карнаухова.

В пресс-службе представительства WWF ТАСС уточнили, что птенец был подсажен в гнездо в одном из регионов Южной Сибири и вернулся после миграции с юго-востока Казахстана.

Чармандер стал первым из 13 балобанов России, за перемещениями которых следили с 2017 года с помощью GPS-трекеров. Его вместе с тремя другими соколятами прошлым летом вырастили пары диких балобанов, подчеркнули в пресс-службе. Всего из 32 соколов, помеченных трекерами с 2017 года, девятерых отловили браконьеры, еще девять убиты другими хищниками, пять погибли от ударов током на линиях электропередачи, судьба еще шестерых неизвестна - они пропали. Только три балобана остались живы.

Большая часть мировой популяции балобанов гнездится в Азии. По оценкам орнитологов, за последние 20 лет численность вида сократилась вдвое: в России обитает не более 1 200 гнездящихся пар. Только в России на границе республик Алтай и Тува обитают балобаны темной окраски, практически полностью уничтоженные браконьерами. Основная причина сокращения популяции - нелегальный отлов с целью контрабанды преимущественно в арабские страны, где популярна соколиная охота.