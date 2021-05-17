Суворовское училище в Иркутске не смогут открыть 1 сентября 2021 года из-за судебного иска

ИРКУТСК, 17 мая. /ТАСС/. Иск общественных активистов сорвал планы правительства Иркутской области по открытию 1 сентября 2021 года в Иркутске суворовского училища, построить которое поручил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Игорь Кобзев, отвечая на вопросы жителей в прямом эфире в социальных сетях.

"Ряд организаций, по-моему, "В поле зрения", и несколько человек обратились с иском в суд о том, чтобы приостановить строительство, о том, что наше управление неправильно подготовило и издало приказ. Это все оспаривается. Будет судебное решение, где будут оценены действия и региональной власти. И если судебное решение будет в нашу пользу, мы точно активно включимся в работу, но, понимая, что [открытие] будет не 1 сентября, потому что для нас очень важно качество, ведь там будут проживать дети круглосуточно - более 560 человек", - сказал Кобзев.

Общественная организация "В поле зрения", которая выступает за сохранение исторического наследия Иркутска, подала в суд, оспаривая один из приказов службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области. Это документ, который уточняет сведения об объекте культурного наследия регионального значения "Комплекс построек военной гимназии (кадетского училища) и юнкерского училища". Именно на его территории планируется создать суворовское училище. Общественников не устраивает, что из этого ансамбля в список охраняемых государством объектов власти не внесли некоторые сооружения, посчитав, что они не имеют исторической и культурной ценности.

Сроки реализации проекта суворовского училища зависят от того, когда будет вынесено судебное решение и каким оно будет. Дело рассматривает Иркутский областной суд, иск был принят в январе 2021 года, очередное заседание состоится 19 мая, указано на сайте суда.

Об училище

В 1894 году в Иркутске было открыто юнкерское училище. В истории образовательного учреждения было много реорганизаций. В 1931 году на его базе основали Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище (ИВВАИУ), которое готовило инженеров и техников для военно-воздушных сил. В 2008 году его расформировали. Большая часть территории ИВВАИУ с тех пор находится в заброшенном состоянии, там регулярно происходят пожары. При этом некоторые здания являются объектами культурного наследия регионального значения.

На базе ИВВАИУ было решено создать суворовское училище. Кобзев в августе 2020 года обратился к президенту РФ с просьбой поддержать строительство. Путин поручил Минобороны проработать этот вопрос, после чего было заявлено, что министерство намерено до 2022 года направить 6,4 млрд рублей на реализацию проекта. В 2020 году началась подготовка к строительству. В состав учебного заведения должны войти учебно-административный корпус, столовая, спальный корпус на 560 мест, медпункт, крытый спортивный комплекс, стадион с трибунами, гимнастическая площадка, плац. Училище планировалось открыть 1 сентября 2021 года.