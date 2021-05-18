Новосибирские власти в три раза увеличили объем средств на лесопожарную технику

НОВОСИБИРСК, 18 мая. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, где износ лесохозяйственной техники составляет 80%, почти в три раза увеличили объем средств на закупку лесопожарного оборудования в 2021 году - до 115 млн рублей. Об этом сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерий Шрейдер.

В начале мая Рослесхоз рекомендовал ввести режим ЧС в лесах Новосибирской и Омской областей. Наиболее сложная пожароопасная обстановка наблюдалась в Каргатском, Чулымском и Ордынском районах Новосибирской области. Число пожаров за период длинных майских выходных в регионе выросло в четыре раза - до 1 857. Как сообщал ранее замминистра природных ресурсов и экологии Евгений Рыжков, нехватка наблюдается, например, в количестве лесопосадочных машин и машин для обработки почвы.

"Средства в размере 115 млн рублей были выделены. В настоящий момент мы проводим конкурсную процедуру, по результатам которой техника поступит вся на территорию лесничеств. Это лесопатрульные комплексы, легковые машины, специализированная тяжелая техника, колесные и гусеничные трактора, специализированная вездеходная техника", - сказал он.

В 2020 году власти приобрели 48 единиц техники и 33 единицы лесопожарного оборудования на сумму в 42 млн рублей. Закупка новой техники в 2021 году связана с появлением новых федеральных нормативов, по которым для тушения пожаров должно быть приобретено современное оборудование, в том числе квадрокоптеры и квадроциклы. В последний раз парк техники за федеральные средства обновлялся в 2012 году, за это время она успела сильно износиться.

Летом 2019 года в Сибири были масштабные пожары. Площадь возгораний и их количество превысили среднегодовые значения примерно в полтора раза. Сибирские пожары 2019 года, по результатам которых Новосибирская область стала третьей по числу возгораний, вызвали широкий общественный резонанс. В результате на государственном уровне начался процесс пересмотра законодательства об охране лесов и тушении лесных пожаров. Одной из причин распространения огня, как отмечалось, стала деятельность черных лесорубов. Минприроды РФ предложило разработать меры, направленные на пресечение незаконных рубок.