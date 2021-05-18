Более 30 объектов планируют построить на пострадавших от наводнения территориях Приангарья

ТАСС, 18 мая. Более 30 объектов планируют построить в пострадавших от наводнения районах Иркутской области в 2021 году. На ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в этом году предусмотрено 8 млрд рублей, сообщил во вторник губернатор Игорь Кобзев на встрече с замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрием Волковым.

"В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 33 объекта, в 2022-м - 36, 2023-м - 50 объектов. Совместными усилиями в Тулуне мы намерены ввести в эксплуатацию детский сад на улице Заречной и к 1 сентября 2022 года построить школу. Большую работу предстоит провести и в Нижнеудинске, а также Чунском и Тайшетском районах", - пояснил Кобзев.

По его словам, это школы, детские сады, объекты здравоохранения и спорта, дамбы, инженерные и другие сооружения. Всего в областном бюджете на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации на 2021 год предусмотрено 8 млрд рублей, в том числе 3,5 млрд рублей - средства, поступившие из федерального бюджета на строительство соцобъектов и сооружений инженерной защиты.

"Существует дополнительная потребность в финансировании реализации программы восстановления, а также сопутствующих мероприятий. Мы готовы участвовать в софинансировании работ, надеемся на поддержку", - добавил Кобзев.

Город Тулун в 2019 году сильнее всего пострадал от паводков в Иркутской области. В первую волну уровень воды в реке Ия достигал почти 14 м. В городе было затоплено 887 жилых домов. Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. - подлежащими капитальному ремонту.