Профессиональное переобучение в вузах Сибири пройдут более 2 тыс. жителей Кузбасса

КЕМЕРОВО, 19 мая. /ТАСС/. Бесплатное профессиональное обучение по востребованным на рынке труда специальностям и компетенциям в 2021 году благодаря нацпроекту "Демография" смогут пройти свыше 2 тыс. жителей Кузбасса. Впервые пройти профподготовку можно будет на базе ведущих вузов Сибири, сообщается на сайте областного правительства.

"В первую очередь эта программа направлена на поддержку безработных предпенсионного возраста и старше 50 лет, женщин в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также неработающих женщин, имеющих детей дошкольного возраста. В 2021 году пройти профессиональное переобучение смогут более двух тысяч кузбассовцев", - приводятся в сообщении слова губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Для реализации проекта министерство труда и занятости населения Кузбасса подписало соглашение с национальным исследовательским Томским государственным университетом, Кемеровским государственным университетом, Кузбасским государственным техническим университетом имени Т. Ф. Горбачева. Кузбасские вузы предлагают образовательные программы по 30 востребованным направлениям, в их числе бухгалтерский учет, педагогическая деятельность, менеджмент, охрана труда, автомобильное хозяйство. Еще около 50 актуальных компетенций предложены Томском - цифровые технологии, социальное предпринимательство, data-аналитика, информационная безопасность.

Безработные кузбассовцы, направленные на обучение центрами занятости населения, будут получать в период обучения стипендию. Образовательные курсы могут длиться до трех месяцев в зависимости от направления.

"К концу 2021 года число работников в экономике региона должно достичь допандемийного уровня, поэтому сейчас большое внимание уделяется повышению конкурентоспособности безработных граждан и содействию их занятости. В этом году для удобства граждан нацпроект будет реализовываться с применением современных цифровых и дистанционных технологий", - сказал министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин, пояснив, что учиться можно будет удаленно.