Фонд моногородов выдаст новый займ на развитие бизнесу в пострадавшем от паводка Тулуне

КЕМЕРОВО, 19 мая. /ТАСС/. Новое предприятие по деревообработке в городе Тулун Иркутской области, экономика которого восстанавливается после разрушительного паводка 2019 года, получит дополнительную финансовую поддержку от Фонда развития моногородов. Бизнесу предоставят 6,5 млн рублей беспроцентного займа на развитие производства, сообщила в среду ТАСС гендиректор Фонда развития моногородов, главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева во время рабочей поездки в Кузбасс.

Деревообрабатывающее производство было открыто в Тулуне в апреле этого года, на его создание предприниматель получил беспроцентный займ в размере более 10 млн рублей от Фонда развития моногородов. Средства направили на приобретение столярного и вентиляционного оборудования, спецтехники для погрузки.

"В мае мы подписываем еще одно соглашение о выдаче займа предприятию по производству термодревесины, это уже второй займ именно для этого предприятия. Деньги пойдут на увеличение объемов производства, сумма - 6,5 млн рублей. Для предпринимателей, кажется, деньги невелики, но для бизнеса в этом городе это очень существенно", - сказала Макиева.

Всего Фонд развития моногородов выдал уже семь займов предпринимателям Тулуна на общую сумму около 80 млн рублей. Среди поддержанных проектов коворкинг-центр, пункт шиномонтажа, комплекс по производству и переработке рыбы, предприятие по переработке дикорастущего сырья, а также компания по предоставлению буровых услуг. По словам гендиректора фонда, предприниматели Тулуна демонстрируют высокую активность и интерес к инструментам поддержки бизнеса. Они сохранятся, несмотря на ликвидацию Фонда развития моногородов. Его полномочия перейдут к госкорпорации ВЭБ.РФ

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо пропали без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, 1,3 тыс. домов смыло потоком воды. Сильнее всего пострадал город Тулун.