Росприроднадзор намерен поставить пост для мониторинга очистки загрязненной воды с БЦБК

БАЙКАЛЬСК /Иркутская область/, 19 мая. /ТАСС/. Росприроднадзор намерен разместить пост мониторинга на месте очистки так называемых надшламовых вод, которые подрядчик будет откачивать из карт-накопителей Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области, чтобы понизить их уровень и избежать утечки в озеро Байкал. Об этом в среду сообщила журналистам глава Росприроднадзора Светлана Радионова во время рабочей поездки в Байкальск.

"Должно быть все прозрачно. Будет неплохо, если здесь будут работать общественные инспекторы и будут помогать нам. Мы готовы здесь сделать постоянный пост Росприроднадзора, пост ЦЛАТИ (Центр лабораторного анализа и технических измерений - прим. ТАСС)", - сказала Радионова после осмотра очистных сооружений, на которых будут очищаться надшламовые воды.

Сейчас в Байкальске разворачивают локальные очистные сооружения, на которых к октябрю должны очистить 70 тыс. кубометров надшламовых вод, откачанных из карт-накопителей с отходами БЦБК.

"Сейчас это оборудование находится в процессе пуско-монтажа. <…> После того, как технологическая цепочка будет собрана, сотрудники Росприроднадзора должны будут проверить, что она соответствует заявленной схеме. После этого будут отобраны пробы, и на всем протяжении работ будут проводить рейдовые мероприятия, мы будем выборочно брать пробы и постоянно контролировать, чтобы четко понимать, что соблюдаются все технологические параметры", - отметила Радионова.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев добавил, что власти не разрешат подрядчику запускать процесс очистки, пока не убедятся, что система работает эффективно.

Ситуация на БЦБК

В Байкальске из-за паводков возникает угроза переполнения шламонакопителей БЦБК и утечки отходов бывшего комбината в озеро Байкал. В связи с этим в 2020 году в накопителях понижали уровень надшламовых вод, однако в настоящее время распространяется информация, что власти Байкальска слили загрязненную воду на земли БЦБК, которые был рекультивированы еще в годы работы комбината. Как сообщал ТАСС, Росприроднадзор намерен проверить эту информацию.

Откачку надшламовых вод из карт-накопителей продолжат в 2021 году. В городе Байкальске из-за угрозы утечки отходов БЦБК с 13 апреля 2021 года введен режим ЧС.

БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году, закрылся осенью 2013 года. Он был градообразующим предприятием Байкальска, моногорода на берегу озера на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. В накопителях БЦБК, расположенных на берегу, за 50 лет работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов. Основной объем составляет шлам-лигнин. По данным за 2020 год, в картах также скопилось 1,5 млн тонн надшламовых вод, которые могут перелиться из накопителей.

Осенью 2020 года правительство РФ назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов. Выполнить поставленную задачу предстоит до 2024 года.