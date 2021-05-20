В Иркутской области высадили рощу на месте разрушенных паводком домов в Тулуне

ИРКУТСК, 20 мая. /ТАСС/. Деревья на месте домов, которые разрушило сильными паводками в 2019 году, посадили в городе Тулун Иркутской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В Тулуне в зоне затопления, где запрещено строительство жилья, начали создавать рощу. Высажено более 5 тыс. хвойных и лиственных саженцев на площади около 5 га. Бывшие владельцы передали участки муниципалитету, взамен получив участки в микрорайоне Березовая роща", - говорится в сообщении.

В посадке деревьев участвовали жители города, сообщила пресс-служба администрации Тулуна. Всего высажено 5 351 дерево - 1 910 лиственных и 3 441 хвойных саженцев.

В 2019 году Иркутская область пережила разрушительные летние паводки. Погибли 26 человек, четверо пропали без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов были смыты потоком воды. Сильнее всего пострадал Тулун.