Более 40 человек переселили из своих домов из-за подтоплений в селе в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 20 мая. /ТАСС/. Более 40 человек переселены из своих домов из-за подтоплений приусадебных участков в селе Качулька в Каратузском районе на юге Красноярского края. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"В результате подъема уровня воды на реке Амыл произошло подтопление 26 приусадебных участков населенного пункта Качулька Каратузского района. К 26 жилым домам вода подошла к фундаменту. Отселены и размещены по родственникам 44 человека, из них девять детей. Заблаговременно выведен в подготовленные места и размещен домашний скот", - говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что сохраняется сложная обстановка в Ермаковском районе на юге края, где, как сообщалось ранее, оказались подтоплены в трех селах 77 приусадебных участков, 20 жилых домов и к 22 домам вода подошла к фундаменту.

В связи с прохождением циклона и выпадением интенсивных осадков на территории южных и центральных районов Красноярского края и возможным ухудшением паводковой обстановки, связанной с подъемом уровня воды в реках и подтоплением населенных пунктов, переливов дорог краевого и муниципального значения заранее неблагоприятный прогноз был доведен до органов местного самоуправления и сил РСЧС края.