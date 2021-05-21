{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Акватория Саяно-Шушенского водохранилища загрязнена нефтепродуктами

Как сообщили в Енисейском межрегиональном управлении Росприроднадзора, загрязнение произошло из-за затонувшего судна

ТАСС, 21 мая. Загрязнение нефтепродуктами из-за затонувшего судна обнаружено в водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС, расположенного на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы, сообщило в пятницу Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора.

"Обнаружили загрязнение нефтепродуктами акватории Саяно-Шушенского водохранилища. Инспекторы Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора провели рейдовый осмотр акватории Саяно-Шушенского водохранилища, залива Джойская Сосновка для проверки информации о затоплении маломерного судна. Информация о происшествии подтвердилась. Площадь загрязненной акватории составляет около 3 500 кв. м.", - говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники управления эксплуатации Саянских водохранилищ Центррегионводхоза проводят локализацию и ликвидацию загрязнения. Началось административное расследование, установлен владелец затонувшего судна. Будет проведен расчет ущерба для компенсации судовладельцем.

Саяно-Шушенское водохранилище на Енисее образовано плотиной ГЭС. Общая площадь зеркала - 621 кв. км.

Теги
Россия
Летние неолимпийские виды спорта
Чемпионат мира по рафтингу 2024 года пройдет на Алтае
Об этом на заседании экспертно-консультативного совета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" по физической культуре и спорту сообщил глава правительства Республики Алтай Олег Хорохордин
Читать полностью