Акватория Саяно-Шушенского водохранилища загрязнена нефтепродуктами

ТАСС, 21 мая. Загрязнение нефтепродуктами из-за затонувшего судна обнаружено в водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС, расположенного на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы, сообщило в пятницу Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора.

"Обнаружили загрязнение нефтепродуктами акватории Саяно-Шушенского водохранилища. Инспекторы Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора провели рейдовый осмотр акватории Саяно-Шушенского водохранилища, залива Джойская Сосновка для проверки информации о затоплении маломерного судна. Информация о происшествии подтвердилась. Площадь загрязненной акватории составляет около 3 500 кв. м.", - говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники управления эксплуатации Саянских водохранилищ Центррегионводхоза проводят локализацию и ликвидацию загрязнения. Началось административное расследование, установлен владелец затонувшего судна. Будет проведен расчет ущерба для компенсации судовладельцем.

Саяно-Шушенское водохранилище на Енисее образовано плотиной ГЭС. Общая площадь зеркала - 621 кв. км.