В поселке Дальний в Иркутской области ликвидировали последствия крупного пожара

ИРКУТСК, 21 мая. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали последствия крупного пожара в поселке Дальний Иркутской области, где сгорели 28 домов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"12:20 (07:20 мск), поселок Дальний, ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении.

Утром в четверг на месте происшествия ликвидировали открытое горение, пожарные проливали и разбирали конструкции. Как сообщила пресс-служба правительства Иркутской области, в пятницу в поселке восстановят подачу электроэнергии. Погорельцы размещены у родственников. С пострадавшими семьями работают психологи.

Губернатор Игорь Кобзев поручил создать комиссию по обследованию утраченного имущества первой необходимости. На следующей неделе пострадавшим окажут финансовую помощь за счет средств резервного фонда областного правительства. Иркутское областное отделение Российского Красного креста объявило сбор средств и гуманитарной помощи для пострадавших.

По уточненным данным, без жилья остались 14 человек. Жилищный вопрос погорельцев будет решаться индивидуально с каждой семьей, так как некоторые из них хотят остаться, а другие - уехать из поселка.

Пожар в поселке Дальний, где было 48 домов с населением 68 человек, начался днем в среду, его площадь составила 4,2 тыс. кв. м. Сгорели девять жилых домов и 19 нежилых. Пострадавших нет. В качестве предварительной причины пожара рассматривается обрыв проводов на линии электропередачи. СК возбудил уголовное дело ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").