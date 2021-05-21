Энергетики заменят более 60 км изношенных и питающих котельные сетей в селах Кузбасса

КЕМЕРОВО, 21 мая. /ТАСС/. Энергетики компании "Россети Сибирь" впервые направят около 150 млн рублей на замену инфраструктуры для электроснабжения котельных и других коммунальных объектов в селах Кузбасса. Износ этих сетей составляет до 80%, их обновление важно для безаварийного прохождения нового отопительного сезона, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального филиала компании в пятницу.

"Такие существенные вложения именно на объекты ЖКХ мы направляем впервые. Приоритет этот выбрали совместно с региональными властями. Значительное обновление электросетевой инфраструктуры позволит снизить уровень износа оборудования и уверенно подготовиться к новому отопительному сезону. А самое главное - за счет ликвидации "узких" мест жители получат качественную услугу", - цитирует пресс-служба директора филиала "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - РЭС" Ивана Клейменова.

В рамках технического перевооружения энергетики планируют установить почти 1 тыс. новых опор и смонтировать новый провод на семи линиях электропередачи общей протяженностью около 62 км в 11 сельских территориях Кемеровского района, где проживают порядка 5 тыс. человек.