Масляное пятно обнаружили на водохранилище Богучанской ГЭС в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 21 мая. /ТАСС/. Прокуратура Красноярского края начала проверку по факту обнаружения масляного пятна на водохранилище Богучанской ГЭС, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Прокуратурой края организована проверка по поступившему сообщению об обнаружении на водохранилище в 17 км от Кодинска масляного пятна размером около 400 кв. метров", - сообщили в ведомстве, уточнив, что на данный момент предварительная площадь загрязнения составляет 15 га.

На водохранилище устанавливаются заградительные боны, идет обработка сорбентов, угрозы попадания пятна в Ангару нет.

В пресс-службе "Русгидро" сообщили ТАСС, что пятно было обнаружено при осмотре верхнего бьефа гидроэлектростанции. "По результатам предварительного осмотра источник загрязнения находится выше по течению от Богучанской ГЭС. Пятно двигалось по течению реки в сторону плотины ГЭС и было частично задержано боновыми заграждениями станции", - уточнили в компании, добавив, что инцидент не вызвал сбоев в работе ГЭС.