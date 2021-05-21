Депутату томской думы назначен за нарушение при организации митинга

ТОМСК, 21 мая. /ТАСС/. Советский районный суд Томска признал виновной в нарушении порядка организации массовых мероприятий и оштрафовал на 300 тыс. рублей депутата городской думы Ксению Фадееву, руководившую штабом Алексея Навального в Томске, сообщили ТАСС в районном суде.

"Фадеева признана виновной по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Ей назначен административный штраф в размере 300 тыс. рублей", - сообщили в суде.

21 апреля в Томске прошел несанкционированный митинг, в котором, по данным МВД РФ, приняли участие 130 человек. По итогам акции 22 апреля Советский районный суд Томска назначил административный арест депутату городской думы, заместителю начальника штаба Алексея Навального в Томске Андрею Фатееву, а также двум сотрудникам штаба Игнату Купцову и Никите Байгулову. Их обвиняют в нарушении порядка организации массовых мероприятий.

Ранее Генпрокуратура России предупредила об ответственности вплоть до уголовной за призывы к незаконным массовым акциям, участие и вовлечение в них несовершеннолетних. В МВД призвали граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. В министерстве предупредили, что любые агрессивные действия участников несогласованных мероприятий и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться.