Первые объекты образовательного комплекса культурного кластера в Кузбассе откроют в июле

КЕМЕРОВО, 21 мая. /ТАСС/. Строительство образовательного комплекса Сибирского кластера искусств, который возводится в Кемерове по поручению президента РФ Владимира Путина, завершено на 70%. Первые объекты планируется открыть с опережением графика в июле этого года и приурочить к празднованию 300-летия образования Кузбасса, сообщил журналистам в пятницу глава региона Сергей Цивилев.

В марте 2019 года Владимир Путин поручил построить культурно-образовательные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Поставлена задача обеспечить начало работы комплексов к 31 декабря 2023 г. Их создание - один из приоритетов нацпроекта "Культура".

"Объект очень сложный и нестандартный. Несмотря на все это, мы идем с большим опережением [графиков]. Мы должны были сдать его в 2023 году, но приняли решение, что сдадим в 2021 году, и не к 1 сентября, [когда начнется образовательный процесс], а к нашему празднику - [к 300-летию образования Кузбасса] 6 июля, все силы на это бросили", - сказал Цивилев, осмотрев строительную площадку.

Сибирский кластер искусств в Кузбассе будет состоять из образовательного и музейно-театрального комплексов, которые расположатся на двух разных площадках в Ленинском и Центральном районе Кемерова соответственно. Строящаяся образовательная часть состоит из пяти зданий, в них разместятся филиалы Московской государственной академии хореографии (МГАХ), Центральной музыкальной школы (ЦМШ), общежитие и интернат для учеников, общеобразовательная школа. Как пояснил ТАСС руководитель компании-генподрядчика Сергей Мариинский, чтобы уложиться в сроки сдачи объекта, в ближайшие дни число занятых на стройке рабочих планируется увеличить примерно на 30%.

"Сейчас работают порядка 1,2 тыс. человек, плюс 350 человек - с июня", - сказал Мариинский, отметив, что дополнительная рабочая сила необходима для благоустройства территории и завершения отделочных работ.

Площадь образовательного комплекса составляет около 8 га. По решению кузбасских властей дополнительное благоустройство также будет проведено еще на 25 га в окружении кластера. Будут отремонтированы дворы, дороги, фасады домов, детский сад, корпуса и общежития трех высших образовательных учреждений. "Это будет объект не только мирового уровня подготовки детей, он кардинально изменит облик города Кемерово", - подчеркнул губернатор.