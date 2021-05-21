Врио главы Тувы Владислав Ховалыг намерен участвовать в выборах руководителя региона

КЫЗЫЛ, 21 мая. /ТАСС/. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг, назначенный на этот пост в апреле после отставки возглавлявшего республику почти 14 лет Шолбана Кара-оола, планирует принять участие в выборах главы региона, которые пройдут 19 сентября.

"В первую очередь, я должен сосредоточиться на решении тех задач, которые поставил передо мною Владимир Путин. А насчет выборов, когда начнется регистрация, я подам документы", - сказал Ховалыг в интервью ТАСС.

Выборы главы Тувы состоятся 19 сентября.

Формирование команды

Ховалыг хорошо известен в регионе, он работал в минфине Тувы и других финансовых ведомствах, позднее 10 лет был мэром административного центра республики - города Кызыл. Последние несколько лет руководил компанией "Туваэнергосбыт".

"Если говорить о задаче, то, по большому счету, она одна, но многогранная - продолжать развитие республики, решать проблемы. В частности, постараться вывести регион из зоны бедности; найти, создать землякам рабочие места, снизить тарифы на электроэнергию, начать строить больше социального жилья", - сказал врио главы региона.

В конце апреля врио главы отправил в отставку прежнее правительство республики, заменив нескольких руководителей для усиления команды.

"Я продолжаю присматриваться к людям, советуюсь с более опытными коллегами, ветеранами отраслей, кого еще нужно взять в команду. От тех, кто сейчас работает со мной, жду конкретных предложений, реальных решений. Просто сидеть в кабинете и перебирать бумажки? Нет, мне такие специалисты не нужны", - сказал собеседник агентства.

Инвестиционные проекты

Главным инструментом для решения поставленных задач должна стать индивидуальная программа социально-экономического развития (ИПСЭР). Она рассчитана на четыре года, и первые ее мероприятия уже выполнены - в частности, открыт завод железобетонных изделий. Следующий проект, реализацию которого ожидают к 100-летию Тувинской народной республики в августе 2021 года - создание санаторно-курортного и оздоровительного комплекса "Чедер".

"Буквально на днях в кабинете министров мы рассмотрели последние отчеты по реализации проектов ИПСЭР. Например, создаваемый компанией "Вавиол" комплекс по переработке дикоросов фактически уже приступил к производству продукции", - рассказал Ховалыг.

Серьезным ограничением в развитии экономики Тувы является отсутствие в регионе железной дороги, отметил он. В регионе ждут запуска строительства железнодорожной ветки Курагино - Кызыл, которая соединит республику с Транссибом.

"Дорогу Элегест - Кызыл - Курагино планировалось строить в увязке с освоением угольных месторождений, в настоящее время с этим есть проблемы. Правительство Российской Федерации приняло решение о приостановлении на срок до пяти лет реализации данного проекта. Это не отказ от строительства. Продолжается разработка проектной документации, она должна пройти государственную экспертизу. Когда условия добычи угля изменятся, мы должны быть готовы", - сказал Ховалыг.

Жилье, школы и детсады

По его словам, в числе социальных приоритетов новой команды - развитие строительной отрасли и снижение цен на жилье. Сейчас в республике многоквартирные жилые дома в основном строятся по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда и программе предоставления жилых помещений детям-сиротам. Новому руководству предстоит фактически выстроить рынок нового жилья.

"Высокий уровень цен на недвижимость определяется тем, что жилищный рынок в столице Тувы, по сути - просто перепродажа вторичного жилья. Нужно изменить эту ситуацию - строить новые дома, создавать условия для инвесторов и формировать конкуренцию на рынке. Только это позволит снизить цены на недвижимость", - сказал врио главы республики.

Один из основных объектов этого года - крупная школа в окраинном районе Кызыла. Там сейчас проживает около 2 тыс. детей школьного возраста. Добираться до школ в городе проблематично, поэтому важно, чтобы дети сели за парты именно недалеко от своего дома, подчеркивает врио главы республики.

Также в 2021 году планируется построить пять детских садов на 360 мест. Начнется строительство школы на 825 мест в "Южном" микрорайоне Кызыла.

Это позволит повысить доступность дошкольного образования, а также поспособствовать ликвидации третьей смены в школах тувинской столицы.

2021 год в Туве объявлен годом народных инициатив. Ожидается, что реализация народных инициатив будет способствовать вовлечению как можно большего числа жителей в решение вопросов социально-экономического развития своих населенных пунктов. "Жители 94 населенных пунктов инициировали больше 160 предложений, поддержано 12 проектов. Они касаются развития внутреннего туризма, инвестиционной привлекательности региона, благоустройства территорий, облагораживания минеральных источников. Проекты, которые на этот раз не получили финансовой поддержки, будут взяты на учет отраслевыми министерствами", - заверил Ховалыг.

Вакцинация

В числе оперативных задач, актуальных на сегодняшний день, врио главы региона особо отмечает вакцинацию против коронавируса. На сегодня привито свыше 30% взрослого населения Тувы. Активно проходят вакцинацию лица, страдающие хроническими заболеваниями, их доля достигает около 26% от всех привитых граждан.

"По темпам вакцинации Тува находится в первой пятерке по стране. По оценкам наших специалистов, при сохранении таких темпов вакцинации популяционный иммунитет будет сформирован к октябрю текущего года, - отметил Ховалыг. - Я сам перенес заболевание коронавирусом в прошлом году. По мнению врачей, в этом случае проводить вакцинацию нецелесообразно. Но члены моей семьи вакцинировались".