Количество эвакуированных из-за паводка из села Сыстыг-Хем в Туве превысило 50 человек

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Количество эвакуированных из зоны подтопления в труднодоступном селе Сыстыг-Хем Тоджинского района Тувы увеличилось до 52 человек, сообщила республиканская служба ГО и ЧС. Ранее сообщалось, что вывезены 28 человек.

"Зону подтопления покинули 52 человека, в том числе 22 ребенка", - сообщили в службе.

Эвакуация проводилась с помощью вертолета. По данным ЕДДС района, всего в Сыстыг-Хеме подтоплено 18 приусадебных участков, в том числе девять жилых домов.

Село Сыстыг-Хем расположено на востоке Тувы, имеет только водные и воздушные пути сообщения.

Сильные дожди привели к повышению уровня воды в реках. В четверг врио главы республики Владислав Ховалыг объявил о введении в регионе режима "чрезвычайной ситуации".