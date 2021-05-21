Участок соединяющей Туву с Красноярским краем трассы перекрыт из-за снега

ТАСС, 21 мая. Участок федеральной трассы Р-257 "Енисей", соединяющий Туву с Красноярским краем, перекрыт из-за большого количества выпавшего снега. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Туве.

"На участке трассы с 599 по 625 километр (Буйбинский перевал) выпало от 10 до 15 сантиметров снега. Наблюдается сильный гололед. По информации дорожных служб, c 22:20 (18:20 мск) дорога перекрыта для очистки снегоуборочной техникой", - сообщили в МЧС.

МЧС обратилось к жителям с просьбой воздержаться от поездок по трассе Р-257 в сторону Красноярского края и Хакасии.

Федеральная трасса "Енисей" - основная автодорога, которая связывает Красноярск с Хакасией и Тувой, а также выходит к монгольской границе в районе пункта пропуска Хандагайты (Тува).