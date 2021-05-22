В Абакане из-за паводка ввели локальный режим ЧС

ТАСС, 22 мая. Локальный режим ЧС введен из-за паводка в хакасском региональном центре Абакане, где подтоплено более 180 земельных участков, 33 дачных и два жилых дома. Об этом сообщил в субботу на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Валентин Коновалов.

"В Абакане ночью вода зашла в дачный массив "Водник", подступила к жилым домам на ул. Согринской. Спасатели эвакуировали 25 человек. В Абакане введен режим локальной чрезвычайной ситуации. Жилым районам города, которые расположены в кольце дамбы, паводок не угрожает", - написал Коновалов.

По данным регионального ГУ МЧС, пик волны паводка проходит в районе Абакана. По данным мэрии, в городе подтоплено около 180 участков в садовом товариществе "Водник" и 33 дачных дома. Также на улице Согринской произошло подтопление приусадебных участков и двух жилых домов.

Глава региона отметил, что в Алтайском районе в границах паводка оказались несколько населенных пунктов. Ранее он сообщил, что уровень воды в реке Абакан в городе Абаза упал ниже критического уровня. В городе остаются подтопленными 20 приусадебных и 82 дачных участка. В Аскизском районе подтоплен 101 приусадебный участок в шести поселениях, в Бейском районе - 36 приусадебных участков и 32 жилых дома. Несколько десятков домов могут быть подтоплены в Усть-Абаканском районе.