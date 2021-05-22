В Омске проверяют на предмет осквернения памятника видео, снятое на мемориале Победы

ОМСК, 22 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят проверку ролика, снятого местным фитнес-клубом перед 9 мая в мемориальном комплексе в Парке имени 30-летия Победы, на предмет осквернения мемориала. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Материалы зарегистрированы и в полиции, и в СК, проводятся проверки по статье УК РФ 354.1 ("Реабилитация нацизма"), в части про осквернение памяти", - сказал собеседник агентства.

На уже удаленном видео, которое вызвало неоднозначную реакцию у жителей Омска, девушки, одетые в гимнастерки и пилотки, танцуют на батутах на территории парка под военную песню "Катюша". Перед танцем участницы видео возлагают цветы на мемориал.

В местных СМИ сообщается, что заявления в правоохранительные органы написал омский правозащитник Александр Шаханин. Сам клуб на своей странице в Instagram опубликовал сообщение, что ролик был снят в качестве призыва благодарить предков, подаривших жизнь без фашизма. В клубе отметили, что видео с батутами снималось на входе в парк Победы, а не на самом мемориале воинам-омичам. "Спортивные батуты на сами мемориалы даже не носили, и тем более там никто на них не прыгал", подчеркивается в сообщении.

Мемориальный комплекс в парке им. 30-летия Победы был открыт 9 мая 1975 года. В настоящий момент он включает в себя открытый в 2005 году мемориал воинам-омичам, выполнившим свой долг перед Родиной, 14-метровую скульптуру Солдата-победителя, 9-метровую скульптуру Матери-сибирячки с сыном, памятники павшим, пропавшим без вести, умершим от ран в госпиталях, малолетним узникам фашизма, ленинградцам-блокадникам и ряд других мемориалов.