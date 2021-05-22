В иркутском поселке, где сгорели 28 домов, в течение месяца проведут рекультивацию земли

ИРКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Власти Иркутской области в течение месяца проведут в поселке Дальний Нижнеилимского района, где сгорели 28 домов, рекультивацию 49 пострадавших от пожара земельных участков. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева.

"Следственный комитет региона дал разрешение на рекультивацию участков. И в течение месяца мы это сделаем", - сказал Кобзев после встречи с пострадавшими.

Губернатор отметил, что никто из проживающих в поселке не имеет право собственности на земельные участки и домовладения. Все находится в собственности муниципалитета, который теперь должен на условиях договоров соцнайма предоставить пострадавшим другое жилье. Окончательные решения о том, где будут размещены жители, глава района Максим Романов должен принять в течение двух недель. "При этом не все жители хотят переезжать в другие районы", - рассказал глава региона.

В правительстве отметили, что затраты муниципалитету должен возмещать виновник пожара, которого установят правоохранительные органы. По предварительным данным, возгорание произошло из-за перехлеста проводов, которые затем упали на землю и подожгли сухую траву. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Халатность".

Ранее пресс-служба регионального правительства сообщила, что пострадавшие от пожара получат выплаты по 105 тыс. рублей. Также в поселок была отправлена первая партия гуманитарной помощи от министерства социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области. Это постельные принадлежности, посуда, мелкая бытовая техника, продукты, предметы гигиены.

Пожар в поселке Дальний с населением 68 человек, где было 48 домов, начался днем 19 мая, его площадь составила 4,2 тыс. кв. м. Сгорели девять жилых домов и 19 нежилых. В пресс-службе отметили, что в настоящий момент доступ в поселок, расположенный на берегу Усть-Илимского водохранилища, возможен только на вертолете. Автомобильная дорога недоступна из-за распутицы, а две переправы через водохранилище не функционируют.