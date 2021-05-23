Глава Хакасии сообщил, что пик паводка в республике пройден

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Пик паводка в Хакасии, где остаются подтопленными 100 жилых домов, 456 приусадебных и 66 дачных участков, пройден, вода пошла на спад. Об этом сообщил в воскресенье на своей странице в "ВКонтакте" глава республики Валентин Коновалов.

"Пик паводка в Хакасии пройден <...>. Во всех районах Хакасии вода постепенно уходит. Так, в Абазе за сутки вода в реке Абакан опустилась на 65 см, в столице республики [Абакане] - на 55 см", - написал Коновалов.

По его словам, на текущий момент в Хакасии, где в четверг был введен режим ЧС, подтоплены 100 жилых домов, 456 приусадебных и 66 дачных участков в городах Абаза и Абакан, Аскизском, Алтайском и Бейском районах. Угрозы жизни населению нет.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что для ликвидации последствий паводка в республике задействована группировка из 360 человек и 157 единиц техники.