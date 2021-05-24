В Приангарье на выборах главы Усть-Кута победил единоросс Евгений Кокшаров

ИРКУТСК, 24 мая. /ТАСС/. Кандидат от "Единой России" Евгений Кокшаров победил на выборах главы города Усть-Кут Иркутской области, где предыдущий глава Александр Душин был арестован в октябре 2020 года по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Кокшаров набрал 61,69% голосов избирателей, сообщили в понедельник ТАСС в Усть-Кутской территориальной избирательной комиссии.

"Явка на досрочных выборах главы составила 18,75%. Кокшаров Евгений Владимирович набрал 61,69% голосов и считается победителем", - сказал собеседник агентства.

Второе место заняла кандидат от ЛДПР, пенсионерка Тамара Климина, которая набрала 20,79% голосов избирателей. Всего на пост главы города претендовали пять человек.

В феврале 2021 года депутаты думы Усть-Кута приняли отставку Душина. Он подал заявление о сложении с себя полномочий по собственному желанию. Обязанности главы города исполнял заместитель Евгений Кокшаров.

По версии следствия, в 2019 году Душин от имени администрации заключил с коммерческой фирмой контракт на выполнение работ по благоустройству. Часть работ компания не выполнила, часть выполнила не в соответствии с контрактом. Однако глава города принял работы и заплатил компании более 40 млн рублей, из них 16 млн - за невыполненные либо выполненные с нарушением проектной документации работы. Следователи также установили, что на счета юридических лиц, аффилированных с Душиным, подрядчик перечислил более 16 млн рублей.

Усть-Кут является северным городом Иркутской области, в нем проживают 42,3 тыс. человек. Душин возглавил Усть-Кут осенью 2017 года. Он участвовал в выборах от "Единой России".