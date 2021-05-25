Первая партия вакцины "КовиВак" доставлена на Камчатку

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 мая. /ТАСС/. Более полутора тысяч доз вакцины "КовиВак" доставлено на Камчатку, сообщается на сайте краевого правительства.

"Это вакцина стала третьей разработанной и зарегистрированной в России против COVID-19. На полуостров были доставлены 1 560 доз вакцины "КовиВак", - говорится в сообщении.

С начала пандемии на Камчатке зарегистрировано 14,6 тыс. случаев заражения коронавирусом; 14 тыс. пациентов выздоровели, 231 умер. Полностью привито от коронавируса около 27 тыс. человек.

Вакцина "КовиВак" была зарегистрирована 20 февраля 2021 года. Она разработана ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Она стала третьей вакциной, разрешенной к широкому применению в нашей стране после "Спутника V" от НИЦ имени Гамалеи Минздрава России и "ЭпиВакКороны", разработанной ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора.