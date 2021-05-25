Суд удовлетворил ходатайство об УДО экс-замглавы Омской области Гребенщикова

ТАСС, 25 мая. Советский районный суд Омска удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего вице-губернатора Омской области Станислава Гребенщикова, ранее осужденного на 2,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Об этом сообщается во вторник на сайте суда.

"Советским районным судом Омска ходатайство адвоката об условно-досрочном освобождении осужденного Гребенщикова С. Г. было удовлетворено", - говорится в сообщении.

Гребенщиков и экс-министр строительства Омской области Богдан Масан, а также его заместитель Евгений Скрудзин и замдиректора казенного учреждения "Омскоблстройзаказчик" Ольга Хорзова были осуждены в марте 2020 года за превышение должностных полномочий при реконструкции исторического здания страхового общества "Саламандра", где осенью 2019 года открылся культурный центр "Эрмитаж-Сибирь". Гребенщиков и Масан были приговорены к 2,5 и 2 годам лишения свободы в колонии общего режима, Скрудзин и Хорзова - к 2 и 1,5 года условного заключения соответственно.

Суд установил, что чиновники, действуя группой по предварительному сговору, организовали перечисление подрядчику более 14 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на проведение восстановительных работ. При этом они знали, что эта организация не выполняет условия контракта и имеет задолженность перед госзаказчиком по ранее выплаченным авансам. Впоследствии подрядчик обанкротился, не вернув полученные средства, что привело к срыву сроков реконструкции. Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального УФСБ.

Летом 2020 года осужденные подали апелляцию, но Омский областной суд утвердил обвинительный приговор. После этого защита бывших чиновников обратилась в суд кассационной инстанции, который отменил судебный акт и направил дело на новое судебное рассмотрение в Омский областной суд. 22 апреля Омский областной суд снова утвердил вынесенный приговор.

Соглашение между правительством Омской области и Государственным Эрмитажем о создании в Омске культурно-образовательного центра "Эрмитаж-Сибирь" было заключено 5 декабря 2013 года. Работы по реконструкции здания, которые были необходимы для открытия центра, велись с 2015 года. Их общая стоимость составила почти 272 млн рублей, из которых 159,76 млн рублей были выделены из регионального бюджета, 112,21 млн рублей - из федерального. Реконструкция здания была проведена в рамках федеральной программы "Развитие культуры и туризма", открытие центра было приурочено к Форуму межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана, который прошел в Омске 6-7 ноября 2019 года.