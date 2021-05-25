Более 2 тыс. домов газифицируют в малых населенных пунктах на юге Томской области

ТОМСК, 25 мая. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и гендиректор ООО "Газпром газораспределение Томск" Олег Чернюк во вторник ввели в эксплуатацию газораспределительную станцию (ГРС) "Победа" и межпоселковый газопровод в Шегарском районе на юге Томской области, благодаря чему более 2 тыс. домов в малых населенных пунктах района будут подключены к газу. Об этом сообщил во время запуска ГРС глава региона.

"Два месяца назад в своем послании [Федеральному собранию] президент Владимир Владимирович Путин обратил внимание на газификацию сел и городов нашей страны, это абсолютно правильно. Мы в Томске продолжаем работу, которую начали намного раньше, и совместно с "Газпромом" сегодня открываем очередной объект здесь, в Шегарском районе. Около 2 тыс. домовладений будут подключены к газу, 1,2 тыс. уже подключены", - сказал губернатор.

Он уточнил, что по программе газификации региона, утвержденной с "Газпромом" на период 2016-2020 годов, на юг региона, в Шегарский район, были проложены более 50 км газопроводов за 117 млн рублей.

За счет инвестиций газовиков построена сама распределительная станция, газопровод-отвод и межпоселковый газопровод. Эти инвестиции позволят газифицировать не только поселок Победа, но и поселок Лебединка и деревню Оськино. Ранее в Шегарском районе было газифицировано только три населенных пункта - районный центр Мельниково, села Каргала и Нащеково, природным газом пользовались две тысячи семей.

"Работы было сделано много и это все было сделано для вас, жители Томской области. Хочу сказать о том, что "Газпром газораспределение" в лице шегарского участка будет помогать вам в дальнейшей газификации населенных пунктов, будем работать с каждым индивидуально, потому что для нас очень важен потребитель, люди которые окружают нас", - сказал в ходе церемонии запуска ГРС гендиректор ООО "Газпром газораспределение Томск" Олег Чернюк.

Ранее уровень газификации составлял в Томской области 37,7% - более 49 тыс. домовладений. Инвестиции "Газпрома" в размере 4 млрд рублей, которые компания направит в Томскую область до конца 2025 года, позволят увеличить уровень газификации региона в 1,5 раза - до 55%.