Международная ассоциация женщин-лидеров будет создана по итогам женского форума в Кемерове

КЕМЕРОВО, 25 мая. /ТАСС/. Ассоциация женщин-лидеров будет создана по итогам выездной сессии Евразийского женского форума в Кемерове, ставшей первым масштабным мероприятием в рамках празднования 300-летия Кузбасса. В ассоциацию войдут представительницы субъектов РФ и иностранных государств, они будут обмениваться международным опытом и выдвигать значимые социальные инициативы, сообщила ТАСС во вторник организатор мероприятия, руководитель совета по попечительству в соцсфере Кузбасса Анна Цивилева.

"Мы впервые с другими субъектами России и иностранными гостями [форума] решили создать ассоциацию активных женщин, женщин-лидеров, которые будут обмениваться опытом. Мы уже выбрали руководителя, основного секретаря, сейчас будем продумывать устав и те направления, в которых мы будем действовать, подключая в том числе органы федеральной исполнительной и законодательной власти", - сказала Цивилева, отметив, что создание ассоциации можно считать лишь одним из итогов форума.

Форум "Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19" в Кемерове проходил в течение двух дней - 24-25 мая, очное участие в нем приняли около 2 тыс. человек практически из всех субъектов РФ и 8 иностранных государств. Еще более 100 тыс. человек наблюдали за работой площадок в режиме онлайн. Для Кузбасса это уже не первый опыт проведения форума, два года назад он прошел в Новокузнецке. В этом году число гостей и участников стало почти втрое больше, а сам форум получил статус выездной сессии Евразийского международного женского форума. Почетный гость сессии - председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с журналистами отметила важность состоявшихся женских дискуссий.

"Наш президент говорит, что нужно постоянно вести диалог, [форум] - это и есть тот диалог, это совет женщин о том, над чем нужно работать: что нужно в социальной сфере, на что обратить внимание, как налаживать постковидную жизнь, как защитить незащищенные слои населения. И никто другой, кроме как женщины, честно, открыто, свободно, не скажет, над чем надо работать", - сказала Матвиенко.

Одной из ключевых тем женского форума в Кемерове стало обсуждение глобальных изменений в разных сферах на фоне коронавируса. Практически все спикеры отметили, что от пандемии больше всего пострадали женщины. Именно они попадали под сокращение или теряли в заработной плате. Во всем мире, по данным ООН, без работы остались 64 млн женщин. Ограничения сказались на традиционных "женских" видах бизнеса - индустрии красоты, общественного питания, образования, организации досуга. При этом, как отметила в ходе форума Матвиенко, именно женщины внесли значительных вклад в сохранение жизни и здоровья граждан в период пандемии - работали в "красных зонах" больниц, на производствах лекарств и санитарной продукции.

Спикеры форума сошлись во мнении, что именно женские лидерские инициативы способны помочь в решении вопросов любого масштаба - от организации оказания адресной помощи населению до урегулирования международных конфликтов. При этом есть необходимость поддержки стремления женщин к саморазвитию и лидерству, запуске новых региональных программ по женскому лидерству.

Женский взгляд на городскую среду

Форум прошел в год 300-летия Кузбасса и открыл целую серию юбилейных мероприятий в регионе. Кроме деловой повестки гостям организовали масштабную экскурсионную программу, чтобы они смогли увидеть, как изменилась Кемеровская область за три года подготовки к юбилею. Кузбасс сегодня остается одним из ключевых промышленных центров страны - здесь добывается больше половины всего российского угля, находятся крупнейшие металлургические и химический заводы. При этом местные власти поставили себе задачу сделать регион комфортным не только для работы, но и для жизни.

"Кузбасс - сегодня один из самых динамично развивающихся регионов. У руководства области есть четкая стратегия развития региона, это не только решение текущих проблем. За последние годы [происходит] мощное движение вперед. Какую бы сферу мы не взяли, мы видим, как мощно развивается регион, это и строительство социальных объектов - школ, детских садов, больниц, спортивных объектов, причем это не только в столице, но и по всей территории области", - отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В решении вопросов городского управления и развития женский взгляд сегодня тоже необходим. В секторе государственного управления женщины все чаще занимают руководящие должности. "В июне прошлого года мы запустили программу развития для 100 крупнейших городов Master of Public Administration. Среди участников более 500 управленцев, из них 110 - женщины. Вместе мы занимаемся развитием городской экономики. Это все то, что нужно человеку каждый день: чистая вода, чистая энергия, чистый воздух, комфортный общественный транспорт", - привела пример управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, гендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

Заместитель председателя - член правления ВЭБ.РФ Светлана Ячевская в ходе дискуссий форума отметила важность учета мнения женщин при создании в городах инфраструктурных объектов. Ведь слабый пол вовлечен в социально-экономическую инфраструктуру значительно больше мужчин.

"Женщина - ключевой пользователь инфраструктуры, это и транспортная, и IT-инфраструктура, и социальная. Она играет много ролей в своей жизни и вовлечена в социально-экономическую жизнь глубже мужчины, потому что она является не только работником и профессионалом, она еще является и матерью, и хранительницей домашнего очага", - отметила Ячевская.

Ключевые инициативы женского форума в Кузбассе лягут в основу резолюции по его итогам. А предложенные женщинами темы для обсуждения войдут в повестку третьего Евразийского международного женского форума, он пройдет 13-15 октября в Санкт-Петербурге.