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Новосибирского общественника оштрафовали за унижение достоинства

Размер штрафа Виктору Сорокину составляет 18 тыс. рублей

НОВОСИБИРСК, 27 мая. /ТАСС/. Новосибирский общественник Виктор Сорокин оштрафован на 18 тыс. рублей за унижение достоинства и возбуждение ненависти в своем видеообращении к генеральному прокурору РФ Игорь Краснову, где обвинял в коррупции правоохранителей Новосибирской области, сообщается на сайте Центрального районного суда города.

"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 26 мая 2021 г. Сорокин В. Б. , признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 18 000 рублей", - говорится в сообщении.

В марте Сорокин выложил обращение к Краснову, в котором обвинил в коррупции сотрудников правоохранительных и надзорных органов Новосибирской области.

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