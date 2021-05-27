На Алтае завели дело из-за антисанитарии в частном доме престарелых

БАРНАУЛ, 27 мая. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту предоставления некачественных услуг в частном доме престарелых Рубцовска: постояльцы не были обеспечены продуктами питания и средствами гигиены. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"По данным следствия, с 2016 года трое предпринимателей поочередно оказывали услуги пожилым людям по проживанию в частном доме для престарелых, расположенном на улице Рихарда Зорге. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в помещении частного пансионата не отвечает требованиям санитарных норм, постояльцы должным образом не обеспечены продуктами питания, предметами гигиены и надлежащим уходом", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц"). Следователями проведены обыски в помещении дома для престарелых, а также по месту жительства бывших и нынешнего владельцев здания.