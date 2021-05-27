Суд Иркутска отправил в колонию организаторов научного шоу, от которого пострадали дети

ИРКУТСК, 27 мая. /ТАСС/. Суд в Иркутске приговорил к трем годам и десяти месяцам лишения свободы двух организаторов научно-развлекательного шоу с проведением химических опытов, в ходе которых произошел пожар и ожоги получили восемь детей. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Иркутской области.

"Приговором суда Наталье и Олегу Соболевым назначено наказание в виде трех лет и десяти месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом 100 тыс. рублей, а ведущему шоу - три года условно", - говорится в сообщении.

1 июня 2018 года в закрытом помещении научно-развлекательного центра "Гравитация" детям и их родителям демонстрировали опыты с применением огня. Произошло возгорание паровоздушной смеси и начался пожар. В результате сидевшие в первом ряду зрители получили ожоги, за медицинской помощью обратились восемь детей в возрасте от 5 до 13 лет. Двум детям был причинен тяжкий вред здоровью.

По данным прокуратуры Иркутской области, всего пострадали 13 человек. Пресс-служба ведомства сообщила, что суд удовлетворил иски потерпевших о компенсации причиненного вреда на общую сумму 6 млн рублей.

Директор ООО "Кайзен" Наталья Соболева, технический директор компании Олег Соболев, а также ведущий шоу признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.