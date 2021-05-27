Алтайская прокуратура проверит органы профилактики по факту насилия в отношении школьницы

БАРНАУЛ, 27 мая. /ТАСС/. Прокуратура Алтайского края инициировала проверку органов системы профилактики после случая группового насилия со стороны сверстниц в отношении 11-летней школьницы в заброшенном здании Барнаула. В регионе ищут собственника здания, который не принял мер к ограничению доступа в здание посторонних, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В среду в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту насилия группой школьниц в отношении сверстницы, видеозапись с издевательствами над девочкой в заброшенном здании появилась в соцсетях. Случай получил широкий общественный резонанс. Губернатор региона Виктор Томенко поручил оказать семье пострадавшей всю необходимую помощь.

"Организованы проверочные мероприятия органов системы профилактики. В ходе проверки будут приняты меры к установлению собственника здания, не принявшего мер к ограничению доступа посторонних лиц. В настоящее время приняты меры к блокировке содержания интернет-страниц, где размещены видеоизображения инцидента, чем нарушены требования законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред нравственному развитию", - говорится в сообщении.

Детский омбудсмен Алтайского края Ольга Казанцева сообщила, что уже встретилась с мамой пострадавшей девочки. Она призвала жителей не распространять появившуюся ранее в интернете видеозапись преступления, напомнив, что за этим последует уголовная ответственность.

Дело возбуждено по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего"). По данным следствия, днем 23 мая 14-летняя жительница Барнаула в компании сверстников в одном из заброшенных домов города избила 11-летнюю ученицу начальных классов, после чего совершила сексуальное насилие. Все действия были зафиксированы на камеру телефона. Подозреваемая задержана. Следователи также дадут оценку действиям подростков, которые посредством популярной социальной сети разослали видео.