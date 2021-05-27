Новый проект бюджета разработали в Хакасии после признания его не соответствующим закону

ТАСС, 27 мая. Министерство финансов Хакасии внесло в парламент республики законопроект, предусматривающий сокращение расходов бюджета на 2021 год, после того как суд признал принятый бюджет противоречащим Бюджетному кодексу РФ. Об этом говорится пресс-службы республиканского правительства.

В конце марта Верховный суд Хакасии удовлетворил иск региональной прокуратуры и признал бюджет Хакасии на 2021 год и плановый период на 2022-2023 годы противоречащим федеральному законодательству из-за превышения дефицитом предельного норматива в 15% налоговых и неналоговых доходов республики, установленных в Бюджетном кодексе РФ. Сейчас решения суда опротестовывается. Ранее глава республики Валентин Коновалов сообщал ТАСС, что республика рассчитывает получить помощь федерального бюджета для сокращения дефицита.

"Минфин Хакасии направил в Верховный совет проект закона о внесении изменений в республиканский бюджет 2021 года, предусматривающий сокращение расходов. Изменения вносятся по решению Верховного суда Хакасии и исходя из позиции прокуратуры Хакасии - сократить расходы для приведения закона о бюджете в соответствие с федеральным законодательством", - говорится в сообщении. В правительстве ТАСС уточнили, что расходы планируется сократить на 4,5 млрд рублей при дефиците около 4,6 млрд рублей.

В правительстве отметили, что 70% расходной части бюджета составляют заработная плата, социальные выплаты и расходы на оплату обязательного медицинского страхования безработных. Для приведения дефицита в соответствие с Бюджетным кодексом предлагается сократить расходы, связанные в том числе с оплатой труда бюджетников. При этом в правительстве заверили, что размер зарплат и пособий не сократится, но лимиты выплат определены только до 1 октября 2021 года. Для недопущения невыплат зарплат власти региона просят федеральный Минфин предоставить дотации на покрытие бюджетного дефицита.

Бюджет Хакасии на 2021 год был принят в конце декабря прошлого года с доходами в размере 36,787 млрд рублей, расходами - 41,367 млрд рублей, дефицит, таким образом, составил 4,58 млрд рублей.