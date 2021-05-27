Заместителя главврача в Красноярске подозревают в халатности, из-за которой продали детей

КРАСНОЯРСК, 27 мая. /ТАСС/. Заместителя главного врача перинатального центра (краевой центр охраны материнства и детства) в Красноярске подозревают в халатности, из-за которой 14 новорожденных детей были проданы. Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главного врача КГБУЗ "Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства", подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). <…> Недобросовестное и небрежное отношение к службе заместителя главного врача повлекло совершение в отношении 14 новорожденных детей тяжких преступлений в виде их купли-продажи, что повлекло существенное нарушение их прав и законных интересов", - сообщил представитель ведомства.

По версии следствия, в 2020 году подчиненные замглавврача, отвечавшие за выписку, передали 14 новорожденных детей не законным представителям, а постороннему лицу, предоставившему доверенности от граждан КНР.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту торговли новорожденными детьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ) в Красноярске. Были задержаны и заключены под стражу директор фирмы и двое его знакомых, супруга предпринимателя помещена под домашний арест.

По версии следствия, в 2019 году 33-летний мужчина привлекал за вознаграждение женщин к рождению детей для третьих лиц. Оформлялись документы, позволяющие ему забирать новорожденных детей из роддомов для передачи иностранным гражданам за деньги. Для этого мужчина и его знакомые подыскивали гражданок России и Казахстана, готовых родить ребенка и отдать его для последующей передачи другим людям. После этого в Камбодже женщины проходили организованную подозреваемыми медицинскую процедуру, в результате которой наступала беременность.

В 2020 году женщины родили в роддомах Красноярска детей, после этого по указанию подозреваемых в ЗАГСе получили свидетельства о рождении на детей и в нотариальной конторе оформили доверенность на подозреваемых, уполномочив их представлять их интересы в государственных органах. Затем женщины получили 850 тыс. рублей за передачу детей. Всего было установлено 19 младенцев, рожденных за вознаграждения и переданных подозреваемым. Все дети помещены в дом малютки, ни один из биологических родителей на связь не вышел.