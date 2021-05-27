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В Братске ввели в состояние медведя, который проник в собачий питомник

После этого зверя вывезли в лес

ИРКУТСК, 27 мая. /ТАСС/. Медведь забрался в частный питомник для собак в городе Братске Иркутской области. Агрессивного зверя смогли ввести в медикаментозный сон и вывезти в лес, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Сегодня утром в дежурную часть межмуниципального управления МВД России "Братское" поступило сообщение о том, что в частный питомник для собак забрался медведь. Проникнув в один из вольеров, зверь оказался в ловушке и уже не смог самостоятельно покинуть двор, огороженный высоким забором. Находясь в безвыходной ситуации, медведь проявлял агрессию и демонстрировал готовность к нападению", - говорится в сообщении.

Сотрудники питомника вызвали полицию и специальные службы. Им удалось ввести зверя в медикаментозный сон и увезти в лес.

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