Первое в СФО предприятие по переработке тетрапака планируют запустить в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 27 мая. /ТАСС/. Новосибирский картонно-бумажный комбинат (НКБК) планирует в течение одного-двух лет запустить первое в Сибири предприятие по переработке тетрапака - многослойной упаковки продуктов, сложной в утилизации. Инвестиции в проект компания оценивает в $5 млн, сообщил журналистам в четверг генеральный директор предприятия Игорь Диденко.

Отходы сложных упаковок типа тетрапак практически не разлагаются, и единственная альтернатива - это вторичная переработка. Сложность этого процесса в том, что из-за многослойности упаковки переработчику приходится решать задачу разделения составляющих. Это требует вовлечения в производство множества единиц оборудования.

"Переработка тетрапака как самого сложного упаковочного материала - это отдельный технологический процесс, который требует решения. Большая серьезная технологическая задача, и мы собираемся ее решить. Мы предполагаем, что для того, чтобы переработать весь тетрапак, который возможно будет собрать в Новосибирской области и, возможно, в соседних регионах, потребуются инвестиции примерно в районе $5 млн", - сказал Диденко.

Он отметил, что переработка тетрапаков предполагает разделение упаковки на бумагу, полиэтилен и фольгу. В последующем НКБК планирует перерабатывать бумагу за счет уже имеющихся мощностей - на комбинате ежедневно перерабатывается более 100 тонн макулатуры. Диденко отметил, что создание предприятия возможно в течение одного-двух лет, когда в Новосибирской области будет достаточно высокий уровень раздельного сбора мусора.

В 2019 году в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Российский экологический оператор" и производитель многослойной картонной упаковки - компания "Тетрапак" заключили соглашение о совместном развитии переработки картонной упаковки из-под напитков в России. В компании отмечали, что всего в РФ обращается около 200 тыс. тонн картонной упаковки для напитков в год. Из них только около 5 тыс. перерабатывается из-за слабо развитой инфраструктуры раздельного сбора мусора.